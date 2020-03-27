Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть снизились в цене вечером 27 марта, поскольку падение мирового спроса на нефть в результате распространения COVID-19 привело к пятому подряд недельному снижению котировок, пишет MarketWatch.

Цена на нефть сорта Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE снизилась на 6,19% — до 24,71 доллара за баррель, показали данные торгов. В то же время нефть сорта снизилась на 4,78% — до 21,52 доллара за баррель.

На фоне снижения цен на нефть, доллар и евро выросли в цене по отношению к российской валюте. Американский доллар подорожал до 78,81 рубля, увеличившись на 1,73%, а евро вырос на 1,29% — до 86,51 рубля.

При этом падение цен на нефть отмечалось, несмотря на то, что американский сенат уже близок к утверждению пакета налоговых стимулов для ослабления экономических трудностей, которые были вызваны пандемией коронавируса.

По словам старшего аналитика по сырьевым товарам в Schneider Electric Робби Фрейзера, в плане нефти центр внимания по-прежнему сохраняется на спросе на рынке, в то же время ожидается, что мировой спрос продолжит снижение в предстоящие недели.

Аналитик отметил, что цены на нефть в мире будут снижаться до тех пор, пока не начнет восстанавливаться спрос. При этом любые мероприятия в ходе ценовых войн на рынке не будут выглядеть примечательно, отметил Фрейзер.