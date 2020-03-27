Мурашко ответил, поможет ли погода в борьбе с новой инфекцией

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как температура и погода влияют на распространение коронавируса COVID-19. По его словам, солнце действительно способно справиться с инфекцией.

Министр отметил, что в настоящее время в Москве не установилась температура, способная прервать распространение коронавируса. Оптимальным температурным режимом для COVID-19 являются 6-8 градусов. По словам Мурашко, говорить о возможном препятствии вирусу можно будет при 23-25 градусах, сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после теплых и солнечных выходных Центральный федеральный округ ожидает стремительное понижение температуры, метель и гололедица.



По словам метеоролога, выходные еще будут солнечными и ясными, но к вечеру воскресенья небо начнет затягиваться облаками, упадет атмосферное давление, задует северный ветер. Похолодание будет стремительным в ночь с 29 на 30 марта, сообщает "Интерфакс".

Похолодание и осадки также прогнозируются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.