НАТО обвинила российский самолет в нарушении норм безопасности

Североатлантический альянс утверждает, что истребитель ВВС Бельгии перехватил самолет ВКС РФ над Балтийским морем. Якобы россиянин не соблюдал нормы международной безопасности: слишком близко летел к воздушному пространству страны НАТО, пишет агентство ТАСС. Инцидент произошел 26 марта, однако сообщение военный блок распространил только сейчас.

НАТО утверждает, что это уже третий подобный случай за несколько дней. Российские самолеты стали появляться после того, как разведка Североатлантического альянса заметила 7 военных кораблей ВМС РФ в Северном море. Обычно, отмечают в НАТО, российские группировки идут через Ла-Манш в Средиземное море. Но этот отряд уже несколько дней остается на месте.

Впрочем, разведчики НАТО 34 раза были замечены у границ России. Только 27 марта рядом с Калининградской областью и Крымом летали 4 самолета ВВС США и Великобритании.