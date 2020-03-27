"Крылья Советов" перенесли начало тренировок на 7 апреля

Руководство самарских "Крыльев Советов" совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе. Футболисты смогут приступить к занятиям только во вторник, 7 апреля.

Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Как сообщает пресс-служба "Крыльев", иностранные футболисты команды будут находиться в Самаре.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако пауза может быть продлена. По мнению главы премьер-лиги Сергея Прядкина, это произойдет не раньше 24 апреля.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 550 тысяч человек, из которых 24 тысячи скончались.