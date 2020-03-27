  • USD
    78.7223
  • EUR
    85.9648
  • IMOEX
    2401.11
  • RTSI
    955.34
  • DJA
    7307.69
  • NASDAQ
    7655.42
  • BRENT
    24.79
  • ГАЗПРОМ
    174.5
  • Газпрнефть
    290
  • Роснефть
    302.8
  • АЛРОСА
    56.9
  • Сбербанк
    180.38
27 марта 202019:14

Китайские техгиганты объединились для создания облачной игровой платформы

TechNode/Shi Jiayi

Два крупнейших технологических гиганта Китая объединили усилия в одной из самых актуальных сфер в индустрии мобильных развлечений — облачных играх.

В рамках сотрудничества Huawei Technologies и Tencent Holdings совместно создадут лабораторию по разработке игр, которая сосредоточится на внедрении таких передовых технологий, как облачные игры, искусственный интеллект (ИИ), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) в игровую индустрию.

Одним из ключевых проектов будет использование вычислительных мощностей процессора Kunpeng компании Huawei в облачной игровой платформе GameMatrix от Tencent для создания высококачественного и недорогого мобильного облачного игрового решения, пишет Tencent в своем сообщении в WeChat.

Кроме того, лаборатория будет работать над оптимизацией игрового движка, рендеринга и энергопотребления, совместно разрабатывать новые функции чипа и инструменты отладки, а также применять такие технологии, как ИИ, VR и AR для создания новых игровых форматов, говорится в сообщении.

Tencent уже управляет крупнейшим в мире игровым бизнесом, но для телекоммуникационного гиганта Huawei игры станут относительно новым направлением, которое сочетается со стратегией компании по созданию собственной экосистемы приложений для смартфонов после того, как Huawei отрезали от Google в соответствии с торговым запретом США.

"Для Tencent сотрудничество, с одной стороны, демонстрирует поддержку экосистемы Kunpeng, а с другой стороны, предоставляет игрокам, использующим смартфоны Huawei, доступ к облачным играм", — сказал Вэнь Хао (Wen Hao), аналитик Tianfeng Securities. Для Huawei наличие большего количества партнеров, присоединяющихся к экосистеме Kunpeng, может помочь "уменьшить негативное влияние от спада зарубежных продаж смартфонов из-за запрета США", добавил Вэнь Хао.

Облачный гейминг стал горячей темой в индустрии в прошлом году. Идея облачных игр заключается в том, что игроки будут почти полностью взаимодействовать с программным обеспечением, размещенным на удаленных серверах, а не устанавливать игры локально на своих домашних консолях или компьютерах. Уже есть множество игр, требующих подключения к интернету, но облачные игры, по сути, отправят всю игру полностью в онлайн; локальное аппаратное обеспечение пользователя отвечает лишь за передачу информации от игроков и отображение видео с серверов на экране пользовательского девайса.

Эта концепция существует в виде различных форм, но недавний рост облачных дата-центров и развертывание 5G — с пиковыми скоростями передачи данных в 100 раз выше, чем 4G — открыли новые возможности за счет сокращения сетевых задержек, что является одной из самых больших проблем облачных игр.

Общий объем мирового рынка облачных игр, по прогнозам, достигнет 56,57 млрд долларов к 2027 году по сравнению с 12,5 млрд долларов в 2018 году, согласно отчету исследовательской компании Fortune Business Insights.

В прошлом году Tencent открыл свою облачную игровую платформу START для публичного тестирования и в сотрудничестве с Intel запустил облачный игровой сервис под названием Tencent Instant Play. В июне, Huawei также объединился с NetEase, второй по величине игровой компанией Китая, чтобы предложить облачный игровой сервис.

На международном уровне многие технологические компании также анонсировали свои проекты облачного гейминга. В их числе Stadia от Google, Microsoft Project xCloud, GeForce Now от Nvidia и PlayStation Now от Sony.

Сейчас

20:15

Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

19:47

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

18:59

Франция продлила режим самоизоляции

18:53

Число жертв COVID-19 перевалило за 25 тысяч

17:37

Росавиация отреагировала на новость об ограничении внутренних перелетов

16:30

Вслед за британским премьером заразился министр здравоохранения

16:08

Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ТЦ и рестораны закрыты, экзамены перенесены: карантинные меры вводят по всей России

ТЦ и рестораны закрыты, экзамены перенесены: карантинные меры вводят по всей России

1 час назад
Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

2 часа назад
Рост заболевших и паники: Трамп готов принять помощь Китая

Рост заболевших и паники: Трамп готов принять помощь Китая

1 час назад
Российские войска РХБ провели эффективную дезинфекцию пансионата в пригороде Бергамо

Российские войска РХБ провели эффективную дезинфекцию пансионата в пригороде Бергамо

56 минут назад
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

3 часа назад
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

6 часов назад
Песков разъяснил особенности следующей недели

Песков разъяснил особенности следующей недели

7 часов назад
Цены на нефть упали ниже $25 за баррель

Цены на нефть упали ниже $25 за баррель

3 часа назад
Не время отдыхать: курорты, пансионаты и санатории закрываются до июня

Не время отдыхать: курорты, пансионаты и санатории закрываются до июня

1 час назад
Санникова перезаражала свое окружение

Санникова перезаражала свое окружение

4 часа назад
Росавиация отреагировала на новость об ограничении внутренних перелетов

Росавиация отреагировала на новость об ограничении внутренних перелетов

4 часа назад
Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

7 часов назад
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

5 часов назад
Тереза Дурова посоветовала больше улыбаться

Тереза Дурова посоветовала больше улыбаться

5 часов назад
Кино по выходным: в погоне за счастьем

Кино по выходным: в погоне за счастьем

11 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Представлен самый дешевый смартфон с 5G

Представлен самый дешевый смартфон с 5G

1 час назад
Гобер, ставший первым заразившимся COVID-19 игроком НБА, вылечился от инфекции

Гобер, ставший первым заразившимся COVID-19 игроком НБА, вылечился от инфекции

1 час назад
306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

1 час назад
Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

1 час назад
Сервис Zoom поймали на отсылке данных в Facebook

Сервис Zoom поймали на отсылке данных в Facebook

2 часа назад
Минобороны РФ – НАТО: транспондер Ан-26 был включен

Минобороны РФ – НАТО: транспондер Ан-26 был включен

2 часа назад
Италия вновь обновила антирекорд по умершим

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

2 часа назад
Стало известно о поддельных тестах на коронавирус

Стало известно о поддельных тестах на коронавирус

2 часа назад
От небольшого кашля до смерти: самая молодая жертва коронавируса в Европе

От небольшого кашля до смерти: самая молодая жертва коронавируса в Европе

2 часа назад
Помпео объявил Северную Македонию 30-м членом НАТО

Помпео объявил Северную Македонию 30-м членом НАТО

2 часа назад
Карантинная неделя: что заставит пенсионеров сидеть дома?

Карантинная неделя: что заставит пенсионеров сидеть дома?

3 часа назад
Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

4 часа назад
Редко, но метко: COVID-19 может передаваться ребёнку при беременности

Редко, но метко: COVID-19 может передаваться ребёнку при беременности

4 часа назад
Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

4 часа назад
Мандзий призвали уволить за нацистский конкурс детских рисунков

Мандзий призвали уволить за нацистский конкурс детских рисунков

5 часов назад
Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

5 часов назад
Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

5 часов назад
Вслед за британским премьером заразился министр здравоохранения

Вслед за британским премьером заразился министр здравоохранения

5 часов назад
Историк-расчленитель Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

Историк-расчленитель Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

6 часов назад
ГИБДД открыла охоту на злостных должников (с конфискацией)

ГИБДД открыла охоту на злостных должников (с конфискацией)

6 часов назад
Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

8 часов назад
Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

9 часов назад
УАЗ превратил "головастика" в самосвал

УАЗ превратил "головастика" в самосвал

9 часов назад
Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

9 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

13 часов назад
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

16 часов назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

26.03.2020 13:52

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку