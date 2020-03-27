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Коронавирус 8 минут назад

27 марта 202019:57

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

AP Images

В Италии установлен новый антирекорд — количество скончавшихся за сутки от коронавируса COVID-19 составляет 969 человек. На данный момент общее количество жертв опасной инфекции в данной стране — 9134.

О пугающей статистике рассказал комиссар по чрезвычайной ситуации здравоохранения Доменико Аркури. По его словам, общее число вылечившихся составляет 10 950 человек. За сутки справились с болезнью 589 граждан. При этом накануне выздоровели 999, что свидетельствует о замедлении роста поправляющихся.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, Италия лидирует среди других стран по количеству смертей от коронавируса. На втором месте располагается Испания, на третьем — Китай.


Накануне в Италию выдвинулись российские военные вирусологи, чтобы помочь стране бороться с эпидемией коронавируса.

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