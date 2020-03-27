ТЦ и рестораны закрыты, экзамены перенесены: карантинные меры вводят по всей России

Правительство ужесточает карантин для защиты от коронавируса. Меры, принятые в Москве и Подмосковье, решено распространить на всю страну. Сегодня число заболевших COVID-19 достигло 1036 человек. За сутки диагноз подтвердился в 196 случаях, из них 157 — в Москве. Уже завтра пройдет регистрацию новая тест-система для диагностики коронавируса. Жителей призывают прислушаться к рекомендациям медиков и властей и ограничить перемещения. До июня не будут работать курорты и санатории. Для школьников сдачу ЕГЭ и ОГЭ перенесли на более поздний срок.

Объявленные президентом выходные — это шанс замедлить темпы распространения коронавируса в России. Должно соблюдаться главное условие — самоизоляция. А чтобы не было соблазнов ее нарушить, в правительстве сегодня приняли новые вынужденные ограничительные меры. Закрытые на неделю торговые центры, рестораны и кафе теперь будут приметой не только мегаполисов. По примеру Москвы ограничения необходимо ввести во всей стране.

"Я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны. Возможно, в эти дни вы планировали посетить торгово-развлекательный центр, отпраздновать какую-то знаменательную дату, сходить в кафе, поехать на лечение или отдых. Но важно понимать, что, как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах. Чтобы таких случаев не становилось больше, нужны жесткие, можно сказать, заградительные меры. Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки. И для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем, достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно. Быть дома сейчас — это самое главное для каждого из нас", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Не только в первую неделю апреля, но и до начала лета не смогут принимать теперь гостей российские курорты.

"С 28 марта и до 1 июня 2020 года временно приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря. В эти дни вообще не будет бронирования мест и приема новых посетителей", — уточнил глава правительства.

Сочи и Крым, Пятигорск и Минводы должны как и вся страна стать территориями санитарного спокойствия.

"Людям, которые уже там находятся, в случае необходимости обеспечат условия для самоизоляции, в том числе организуют питание, примут необходимые защитные меры. Кроме того, до 1 июня на курортах также не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы", — сообщил Михаил Мишустин.

Меньше общения — меньше зараженных. Медицинская статистика показывает, что коронавирус перестал быть только привозной болезнью. Из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных. Они не выезжали", — рассказала Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

Руководитель Роспотребнадзора просит ускорить работы по введению системы контроля за электронным следом — это когда нарушителя карантина можно будет обнаружить при выходе в Интернет или во время расплаты банковской карточкой вне дома. Все силы медицинской промышленности брошены на создание тестов, которые должны быть точными и быстрыми.

"Сегодня завершены испытания, сейчас идет оформление документов на выпуск новой тест-системы для более быстрого тестирования пациентов уже автоматическим способом. И сегодня на процедуре регистрации находятся еще около трех тест-систем, которые тоже работают по типу быстрого теста", — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Также на следующей неделе будет готова подготовленная "Вектором" новая тест-система с методом иммуноферментного анализа, который позволит нам определить, есть ли антитела памяти или это острое состояние заболевания. Мы сможем определить, как среди населения, так и среди медицинского персонала, людей, которые уже имеют иммунитет, и которые могут более свободно работать с пациентами", — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Взрывного роста эпидемии в России нет. В тяжелом состоянии сейчас 8 пациентов. У 72 процентов заболевших симптомы как при ОРВИ. А значит, у врачей есть время на подготовку. Каждый регион получил требования, сколько больниц и коек должно быть в готовности.

"Определили четкие требования к этим корпусам и больницам, которые будут заниматься борьбой с коронавирусом. Имею в виду и количество ИВЛ, и реанимации, и обеспечение кислородным питанием и т.д. А также требования к общим зданиям, персоналу, технологиям. Все субъекты получили эти требования в соответствии с вашим поручением", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При возможности в правительстве тоже работают удаленно. Вице-премьер Татьяна Голикова по видеосвязи обратилась к лидерам профсоюзов и работодателям, чтобы напомнили трудовым коллективам — следующая неделя не для отдыха, а для самоизоляции.

"Несмотря на высвободившееся время, провести его дома, не посещать без особой необходимости общественные места, соблюдать правила личной гигиены", — сказала она.

Голикова отметила, что также нельзя забывать про пожилых родственников. "Нужно помогать и поддерживать их, но постараться ограничить личные контакты, чтобы сберечь их здоровье", — указала вице-премьер.

Уже ясно, что вирус затронет почти все сферы жизни. Вынужденные школьные каникулы вынуждают перенести и выпускные экзамены.

"Принято решение в отношении ЕГЭ и ОГЭ. Единый государственный экзамен начнется 8 июня, а основной госэкзамен начнется соответственно 9 июня", — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Это значит, что и в университеты абитуриенты, скорее всего, подадут документы позже обычного. Минобрнауки России примет решение об изменении сроков приемной кампании в вузы через неделю.