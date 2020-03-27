Не время отдыхать: курорты, пансионаты и санатории закрываются до июня

Уже сегодня курорты Черноморского побережья прекратили бронирование отелей, пансионатов и санаториев. Не удалось улететь в Сочи туристам из Перми — их самолет развернули в воздухе. Раньше срока приостанавливают работу и горнолыжные кластеры. Шерегеш, "Роза Хутор" и "Красная Поляна" прекращают прием туристов. Почему стоит остаться дома и не планировать путешествия на время карантина?

Семья Власовых собирается возвращаться в родной Курск — отдых в санатории на Черноморском побережье пришлось завершить раньше на неделю. Провести ближайшие дни они хотят не в гостях, а дома. По словам Марины Власовой, сидеть в четырех стенах санатория не хочется.

Краснодарский край вынужден просить туристов временно отдохнуть дома. В небольших курортных поселках уже малолюдно. Несмотря на теплую погоду, на пляжах и набережных туристов немного. Кафе, а их тут десятки, не работают, чего не скажешь о гостях Сочи. По Имеретинской набережной гуляют туристы. Про то, что нужно самоизолироваться, они знают, но надеются на то, что коронавирус COVID-19 обойдет их стороной.

На авось понадеялась и женщина, приехавшая в Сочи из Лондона, у которой обнаружили коронавирус. Она заперлась в доме и не открывает двери медикам. Возле ее дома дежурят сотрудники полиции и прокуратуры.



С завтрашнего дня действует запрет на бронь отелей, санаториев и гостиниц. Заселение новых гостей приостановлено до 1 июня. Если турист уже заселился, придется просидеть в номере на самоизоляции до конца отпуска или уехать раньше. За тем, чтобы объекты размещения пока не принимали новых гостей, будут следить мониторинговые группы — мера вынужденная. Курорты готовы защищать своих жителей и гостей ценой собственной прибыли.

"Никакими прибылями не заменить жизнь человека. Это правда, сегодня для страны это реальность. Я думаю, меня поймут и отельеры, поймут те, кто сегодня попал под эти ограничения. Лучше мы потеряем одну неделю, чем потеряем весь летний курортный сезон", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Сочи сегодня не смогли попасть жители Перми — самолет взлетел и вернулся: туроператор аннулировал путевки.

Закрываются торговые и фитнес-центры, парки и точки общепита. Отменены все массовые мероприятия, нет экскурсий. В Сочи даже отключили олимпийский фонтан.

В Адыгее опустели базы отдыха с термальными источниками. Еще в начале недели здесь ежедневно отдыхали десятки гостей. Сегодня бронирования отменили на два месяца вперед.

От отдыха многие туристы начали отказываться сами. Такое решение в обычной жизни расстроило бы тех, кто ждет их на курортах, но сегодня его воспринимают с облегчением. Каждый оставшийся дома может остановить распространение вируса.