Рост заболевших и паники: Трамп готов принять помощь Китая

США сегодня возглавили список стран с самым большим числом заболевших коронавирусом COVID-19. Заразившихся уже почти 86 тысяч. В Нью-Йорке у врачей дефицит масок, а в Чикаго не хватает уже и самих врачей. Инфекция стремительно распространяется и в рядах армии. Положение настолько отчаянное, что Дональд Трамп теперь готов принять помощь Пекина, хотя еще недавно подчеркнуто и пренебрежительно называл вирус "китайским" . Что прямо сейчас происходит в наиболее пострадавших районах?

Самый драматичный скачок по числу заболевших в США произошел всего за сутки — плюс 15 000 человек за минувшие 24 часа. Соединенные Штаты обогнали Китай по числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Когда Дональд Трамп накануне выходил на ежедневный брифинг в Белом доме, Америка еще была второй. Первым оставался Китай, но президенту США, по инерции называвшему вирус китайским, все-таки пришлось ответить на вопрос, почему среди пораженных вирусом становится все больше американцев.

На утро прилагательное "китайский" из названия вируса Трамп исключил, полностью изменив и тональность высказываний в адрес Поднебесной. В Twitter он написал, что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Пекин предложил Вашингтону помощь в борьбе с эпидемией. А ведь всего три дня назад Трамп не только обещал, что Америка справиться сама, да еще и сделает это за две-три недели:

"Нашей целью является ослабить все запреты и победить невидимого врага. Я надеюсь, что мы сможем сделать это к Пасхе. Пасха — очень важный день".

Сейчас вообще такое время, что многие прогнозы улетучиваются на глазах, а привычный мир, охваченный пандемией, становится миром неведомым. Прочувствовать это можно, например, на границе США с Мексикой. Разгневанные граждане требуют закрытия погранпереходов. В городе Ногалес протестующие машинами отгородились от прибывющих из Аризоны. Мексиканцы хотят, чтобы их правительство тестировало каждого, кто прибывает с севера. Скоро, глядишь, попросят построить свою мексиканскую стену.

Не застрахован никто. О новых потерях отчитался Пентагон. Плюс 25 заболевших на борту авианосца "Теодор Рузвельт". Заразе плевать на ранги и чины.

Вот как COVID-19 берет легкие заразившихся в тиски. Медики из Университета Джорджа Вашингтона создали компьютерную 3D модель того, как вирус все больше появляется на карте Америки.

"Мы обеспокоены, что в некоторых округах наблюдается ускоренный темп роста заражения. Например, когда мы смотрим на округа Уэйн в Мичигане и Кук в Чикаго", — заявила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.

Врачи Чикаго оказались перед страшным выбором. Медики, не справляясь с наплывом, склоняются к тому, чтобы перестать проводить реанимацию пациентам с остановкой дыхания, как бы не умоляли они сами и родственники. По словам врачей, реанимирование одного пациента требует от 8 до 30 специалистов. Но ни времени, ни людей, а у людей — средств защиты .

"С ними обращаются как с мусором" — с таким заголовком вышел The New York Post, помещая на обложку медсестер из нью-йоркской больницы "Маунт-Синай". Там же накануне умер старший медбрат Кайоса Келли. В текущих условиях у него почти не было шансов не заразиться.

"Нам просто говорят использовать одну маску всю неделю, чтобы сохранить их запас", — прокомментировала ситуацию врач неотложной медицинской помощи больницы Университета Нью-Йорка Камини Дубей.

Когда нет никакой защиты, умы захватывает паника. Супермаркет в Пенсильвании отправил на свалку продукты на 35 тысяч долларов после того, как одна из покупательниц начала кашлять возле полок. Ее поймали за попыткой стащить двенадцать банок пива. Провокаторшу арестовали. Статьей за кражу дело не ограничится.