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Тема:

Коронавирус 47 минут назад

27 марта 202022:38 Михаил Антонов

Коронавирус разъединил Евросоюз: границы закрыты, денег нет, а заболевших все больше

Коронавирус разъединил Евросоюз: границы закрыты, денег нет, а заболевших все больше

Число жертв коронавируса в Европе уже превысило 17 тысяч. После Италии самая тяжелая ситуация в Испании. Там уже почти 5 тысяч погибших. Британский премьер Борис Джонсон сообщил в видеообращении, что тоже заболел. А глава Франции заявляет о том, что будущее всего Евросоюза под угрозой. В Пятой республике все громче звучат просьбы о помощи, направленные к нашей стране.

Борис Джонсон не уберегся. Британский премьер-министр попал в число тех почти 12 тысяч своих соотечественников, которым уже не угрожает опасность заражения COVID-19.

"У меня проявились слабые симптомы коронавируса: повышенная температура и кашель. По рекомендации главного санитарного врача я прошел тесты, которые оказались положительными. Поэтому я работаю из дома, я самоизолировался. И это сейчас является абсолютно верным действием", — сообщил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании.

Срочный тест необходимо пройти канцлеру казначейства Риши Сунаку — накануне они с Джонсоном совещались на Даунинг-стрит, а потом вместе со всей страной аплодировали медикам. Национальные системы здравоохранения работают в режиме перегрузки и повышенной опасности, заразился даже британский министр здравоохранения Хэнкок.

На другом берегу Ла Манша уже не знают, что делать. От отчаяния заместитель мэра французского Кале по безопасности Филип Миньоне публикует в Facebook видеообращение, выходящее далеко за рамки его полномочий и границу Евросоюза.

"Когда я вижу, что некоторые страны получают медпомощь и оборудование из России, то задаюсь вопросом, не могла бы ваша великая страна прийти нам на помощь. Может, не французскому государству, а городу Кале. У нас есть небольшой аэропорт, который может напрямую принять помощь. Надеюсь, что у вас в России все будет идти по лучшему сценарию, будьте бдительны и будьте здоровы", — заявил Филипп Миньоне, вице-мэр Кале по безопасности.

В общем, окончание еще одной практически нерабочей недели в Европе ничем не обнадеживает. Кривая заболеваемости упорно ползет вверх в бесконечность. Количество коронаположительных в Италии (там заболевших более 80 тысяч заболевших) уже превысило число инфицированных в Китае.

Около 45 тысяч больных в Германии. Два теста, которые после контакта с зараженным сдала Меркель, оказались отрицательными. Но диагноз подтвердился у лидера популярной группы Rammstein Тиля Линдеманна. Эффективность карантинных мер неочевидна.

"У нас в Германии уже много зараженных и много погибших, но пока что это затишье перед бурей. Никто не может с уверенностью сказать, что произойдет в следующие недели", — говорит Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии.

Границы закрыты, транспорт остановился. Только в Испании, где заболели почти 58 тысяч человек, железнодорожные перевозки сократились на 95 процентов, а авиационные на 90 процентов. При этом понятно, что причиной быстрого распространения вируса по Европе стала именно свобода перемещения.

Президент Франции опасается за базовую концепцию Евросоюза как пространства без границ.

"На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, это конец Шенгенской зоны", — заявил Эммануэль Макрон.

Европейские лидеры накануне собирались на онлайн-саммит ЕС. Пытались преодолеть отчуждение, но стало только хуже. Евросоюз опять, как и в 2011 году, раскололся на север и юг, на богатых и бедных по вопросу об общей долговой нагрузке.

Перед тем, как выйти на связь с коллегами, итальянский премьер Конте выступал в сенате. Для борьбы с коронавирусом нужны не только дыхательные аппараты, тесты и вакцина, говорил он.

"Национальным и международным институтам нужно принять меры, такие как жизненно важное решение Европейского Центробанка, которое дало нам 150 миллиардов евро через покупку бондов для противостояния экономическим рискам", — заявил Джузеппе Конте, председатель Совета министров Италии.

150 миллиардов евро — это только для начала. Но на данный момент суть конфликта в том, что против идеи этих общеевропейских долговых обязательств — коронобондов — выступили Германия, Нидерланды и Австрия. Страны с высоким кредитным рейтингом не хотят делить финансовую ответственность с теми, у кого этот рейтинг мусорный или близкий к такому — с Францией, Италией, Испанией, Португалией и Грецией. Они будут бесконтрольно залезать в долги, а платить за это придется немцам. Меркель сделала встречное предложение: кредитоваться через европейский стабфонд, где лежат больше 400 миллиардов евро, но привлечение и расходование этих средств возможно только с одобрения Брюсселя и пропорционально весу собственной экономики. Это уже не устроило итальянского премьера, который вышел в оффлайн, так и не одобрив итогового документа саммита. Лидер итальянских евроскептиков Маттео Сальвини написал в Twitter: "Отвращение и презрение к этой Европе. Евросоюз взял 15 дней, чтобы решить, нужно ли, и если да, то кому и как помогать! Гении! Это в тот момент, когда умирают люди. Это не союз, а гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И если нужно — попрощаемся, даже не поблагодарив. Пошли они...".

Следующая попытка поделить деньги через две недели. Итог будет зависеть в меньшей степени от работы экспертов, в большей — от коронавируса. Впрочем уже ясно, что никаких стабилизационных фондов Евросоюзу не хватит. Европейский Центробанк будет печатать триллионы евро, а значит, всем на время придется побыть Грецией и забыть о том, что такое здоровые финансы. Даже в благополучной на общем фоне Германии объем экономического спада прогнозируется в широком диапазоне — от 7,25 до 20,5 процентов ВВП.

 

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