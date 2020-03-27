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Тема:

Коронавирус

27 марта 202022:02 Татьяна Ремезова

Беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам: как поддержат предпринимателей

Беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам: как поддержат предпринимателей

Премьер Михаил Мишустин сообщил о дополнительнх мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Заседание, посвященное развитию малого и среднего предпринимательcтва, сегодня превратилось в антикризисный мозговой штурм. Главная задача — в условиях простоя и падения выручки платить людям зарплаты и не увольнять. Чем поможет государство?

Наверное, еще никогда правительство не действовало так оперативно. Пакет антикризисных мер, о которых в среду объявил Владимир Путин, уже одобрен кабмином и внесен в Госдуму.

В числе мер следующие: отсрочка по кредитам и налогам (кроме НДС) на 6 месяцев, а для микропредриятий еще и отсрочка по страховым взносам; снижение вдвое ставки страховых взносов для зарплат, превыщающих МРОТ; мораторий на банкротство компаний, взыскание долгов и штрафов.

На этом решили не останавливаться. Буквально на следующий день появилось еще одно очень востребованное предложение.

"Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт. Это беспроцентный займ на неотложные нужды и, в первую очередь, на выплату заработной платы сотрудникам. Для этого мы запускаем программу субсидирования кредитов с нулевой ставкой для предпринимателей. Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили уже такие кредиты на следующей неделе. Главное условие такого кредитования — это сохранение численности работников. Если начнутся необоснованные увольнения, то, соответственно, процентные ставки будут увеличиваться", — заявил Михаил Мишустин.

Министр экономики Максим Решетников сразу же разъяснил: занять у банков под ноль процентов смогут те предприятия, кто хотя бы раз заплатил налоги:

"Максимальная величина кредита будет определяться, исходя из численности занятых МРОТ в расчете на шесть месяцев. То есть как минимум МРОТ на шесть месяцев у предприятий должен быть. И это, конечно, стало возможным благодаря принятому решению о том, что 75 процентов гарантийного покрытия возьмет на себя ВЭБ, то есть по факту государство"..

Такой кредит на зарплаты будет доступен в первую очередь тем, кого коронавирус подкосил сильнее всего. На это выделяется порядка 130 миллиардов рублей.

Правительство определило перечень отраслей, наиболее пострадавших от кризиса. Это туризм, гостиницы, общепит, авиа- и автоперевозки, физкультура и спорт, бытовые услуги, образование, выставочно-ярмарочная деятельность. Всего у нас в этих сферах — 282 тысяч предприятий, практически все — это малый и средний бизнес. Трудятся в этих сферах четыре миллиона человек. Сейчас расходы граждан в сфере развлечений, общепита, услуг снизились более чем на шестьдесят процентов. Обороты в ресторанном бизнесе упали от тридцати до девяноста процентов, причем последний вариант у большинства. Загрузки гостиниц уменьшились вполовину. В Москве, например, сегодня заняты всего семь процентов гостиничных номеров.

Глава Банка России предложила добавить в перечень пострадавших оздоровительные и культурно-досуговые центры, стоматологию, а отсрочку по кредитам давать вне зависимости от размера компании. Более того, распространить ее еще и на граждан.

"Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, как и в целом для граждан, реструктуризация кредита не должна приводить к ухудшению их кредитной истории и не должна влиять на индивидуальный кредитный рейтинг гражданина. Мы должны не просто поддержать малый бизнес в период борьбы с коронавирусом, но и обеспечить максимально благоприятные условия для восстановления после того, как эпидемия закончится", — заявила Эльвира Набиуллина.

Среди обсуждаемых мер — отсрочка платежей по аренде помещений и временные льготы по оплате услуг ЖКХ.

"У нас достаточно жестко отключают и от электроэнергии, и от газа, и от воды. И у части бизнеса, кто сейчас фактически не может работать, возникает безвыходная ситуация. То есть ты не можешь работать, ты под запретом, но тебя завтра отключат, еще и штраф выпишут. Поэтому, Михаил Владимирович, мы бы хотели, чтобы по жилищно-коммунальным расходам тоже были приняты какие-то документы, позволяющие не отключать какое-то время малый и средний бизнес, попавший под кризис", —заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Правительственный штаб по защите малого и среднего бизнеса будет работать в ежедневном режиме.

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