Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

В Москве скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

Отмечается, что умершая женщина после перенесенного онкологического заболевания не имела одного легкого и при поступлении в клинику у нее у нее была диагностирована левосторонняя пневмония.

Собеседник агентства отметил, что пациентка скончалась "при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой".

Таким образом число умерших людей с подтвержденным коронавирусом в Москве достигло четырех.

Мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям города с просьбой оставаться дома с 28 марта по 5 апреля.

Он подчеркнул, что девять дней надо сидеть или дома, или на даче, напомнив, что нерабочие дни – это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонией – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицированы более 575 тысяч человек, почти 130 тысяч вылечились, более 26 тысяч скончались.