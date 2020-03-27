306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

Лет десять-пятнадцать назад мы и представить себе не могли, что автомобили класса SUV смогут разрывать пространство на скоростях 300+. Но мир изменился: добро пожаловать на борт 2,5-тонного скоростного экспресса Bentley Bentayga Speed. Он стоит больше 20 млн рублей - и он быстрее Lamborghini.



Lamborghini Urus с его рекордным для внедорожников с ДВС разгоном до 100 км/ч за 3,5 секунды, возможно, и напугает детей в песочнице, но только не Tesla Model X P100D. Электрический кроссовер для домохозяек со светофора разнесет Lambo в два счета. Bentley Bentayga Speed сольет на старте обоим, но автобане с равнодушной "миной" бассет-хаунда слопает сначала "Теслу", а потом и "Ламбо". Потому что перед нами - вседорожник с высочайшей максимальной скоростью в 306 км/ч (у Urus - 305).

Однажды эта бессмысленная гонка цифр закончится, но прямо сейчас жаркая разборка за статус самого быстрого внедорожника на планете Земля - в самом разгаре. И мы хотели в ней поучаствовать, но... .



Надо же было так "попасть"! Немецкий отрезок автобана по пути из Мюнхена в австрийский Кицбюэль периодически задыхался в вечерних пробках, так что со скоростными рекордами не срослось (ситуативные 230 км/ч для Bentayga Speed - считай, не скорость). А живописные в безоблачную погоду тирольские Альпы то поливало дождем, то по мере набора высоты от души засыпало снегом, разрушив все планы прохватить по серпантинам посуху.

Остается расслабиться и получить удовольствие. Тем более, что Bentayga Speed не нужно доезжать до "максималки" по взлетной-посадочной полосе, чтобы оправдать прибавку в 2 млн рублей относительно условно-стандартной "Бентайги" с W12. И сейчас мы объясним почему.

Он - быстрый. Даже избыточно



Аномально высокие для вседорожника массой 2,5 тонны скоростные возможности исходят от 6-литрового двигателя W12 с двойным турбонаддувом. . Версия Speed использует самую мощную конфигурацию этого мотора, аналогичную таковой у нового седана Flying Spur - с отдачей в 635 л.с. и с крутящим моментом в 900 Нм.

В результате с задачей хотя бы ради престижа выехать из 4 секунд до сотни "Бентайга" справилась легко: заявленное время разгона до 100 км/ч составляет всего 3,9 сек. Я говорю "хотя бы", поскольку гнаться за более впечатляющими цифрами, в общем-то, не имеет никакого смысла - просто держите в уме тот факт, что вместе с машиной абсурдно быстро разгоняются сотни килограммов элитной кожи, дерева, звукоизоляции и компонентов шикарной акустики Naim.

Главное то, насколько праздничной воспринимается динамика, благодаря тяговым возможностям W12. Дожал педаль акселератора в пол на скорости 200 км/ч - получил моментальный реактивный подхват. А еще ни один из V8-турбо, которые используются в Lamborghini и Audi, не даст вам такого бархатистого "голоса" с приглушенными отстрелами, какой есть у 12-цилиндрового мотора с перенастроенным выхлопом. Нужно ли говорить, что ни один альпийский тоннель не был пропущен без смачной перегазовки?



Speed - это Sport



Главное открытие в Bentayga Speed - не двигатель, ведь пушечная тяга W12 не является новостью даже в стандартной версии. А вот то, как перенастроено шасси в отдельно взятом режиме Sport, заслуживает отдельного внимания. У Bentley и так никогда не было проблем с настройкой адаптивной "пневмы" (им, кстати, в этом помогает Audi). А теперь подвеска вообще обрела эталонную упругость.

Неровности "обтекает" плотно, запас поперечного сцепления в повороте - впечатляющий даже на европейских шинах-липучках, а работающая от энергосети 48V система подавления кренов Bentley Dynamic Ride лишь слегка заваливает "горизонт", чтобы водитель не терял связи с реальностью. Вдобавок здесь острее, чем раньше, стала реакция двигателя на подачу топлива.



Да просят меня британцы, но именно алгоритм Sport я бы предпочел в качестве основной настройки вместо оптимально-комфортного режима "Bentley". Разве что усилие на руле оставил бы более легким и логичным. Благо, режим Custom это позволяет (всего режимов Drive Dynamics - восемь).

В целом тяжеленный вседорожник неожиданно легко и надежно заезжает в сложные связки поворотов - главное, держать в уме цифры снаряженной массы. На торможении перед шпильками здорово помогают не только специальные насечки на асфальте, заботливо сделанные австрийскими дорожниками, но и одни из мощнейших в автоиндустрии карбон-керамические тормоза.

"Вставать" на педаль тормоза надо уверенно, без нежностей, а еще керамика дико скрипит до тех пор, пока диски и фрикционные накладки не достигнут рабочей температуры. Выглядит это комично, но уж таковы особенности углеродного состава.



Крыло, алькантара и часы по цене машины



А еще у Bentley Bentayga Speed есть собственный набор дизайнерских элементов, который позволяет в два счета отличить "самый быстрый SUV в мире" от других "Бентайг". Спереди - это затемненные маски матричной LED-оптики и черные глянцевые решетки радиатора и переднего бампера. Сзади - массивный, я бы даже сказал, нарочно "преувеличенный" аэродинамический спойлер на крышке багажника.

Добавьте сюда колесные диски R22 в оригинальном дизайне, бейджи Speed на боковинах кузова и получите объективно законченный стилистический контур, не требующий каких-то дополнений. А вот в палитре из 100 индивидуальных оттенков можно застрять надолго. На каждый базовый цвет - по десятку тонов.



Решение впервые для Bentayga столь масштабно использовать алькантару в отделке интерьера лично я понимаю, но не особо поддерживаю. Пусть остается в более "народных" Audi RS Q8. А вот декоративные вставки из карбона по периметру салона и ромбовидная прострочка обивки выглядят здорово. Вишенка на торте - опциональные часы Breitling с вкраплениями алмазов, которые могут вполовину увеличить цену и без того недешевой Bentayga Speed.

Наши автомобили из альпийской поездки с учетом опций уверенно тянут на 25-26 млн рублей. А поскольку "базовых" Bentley в природе не существует, то и начальный ценник в 18,3 млн рублей - всего лишь цифра в вакууме.

Возможно, внедорожникам Bentley не суждено стать самыми быстрыми в разгоне до сотни, а многие владельцы Bentayga Speed никогда не увидят заветное число 306 на спидометре.

Но это нисколько не мешает автомобилю быть самой проработанной версией Bentayga из всех существующих. Не тряским уличным болидом вроде Urus, где повсюду торчат уши Audi (и это несколько несправедливо), а просто наиболее сбалансиронным вседорожником в сегменте абсурдно высоких скоростей и цен.