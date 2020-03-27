Гобер, ставший первым заразившимся COVID-19 игроком НБА, вылечился от инфекции

Французский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта Джаз" Руди Гобер вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19, об этом сообщил журналист The Athletic Шамс Чарания.

Гобер стал первым игроком НБА, у которого выявили коронавирус. Именно после его заражения лига объявила о приостановлении регулярного чемпионата на неопределенный срок.

Произошло это 12 марта, баскетболисты уже были готовы начать матч, однако судьи вернули команды в раздевалки. Через полчаса прозвучало объявление об отмене игры, а еще через некоторое время лига объявила о паузе.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 577 тысяч человек, из которых 26 тысяч скончались.