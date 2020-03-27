Представлен самый дешевый смартфон с 5G

Компания Xiaomi анонсировала самый дешевый на рынке смартфон с возможностью подключения к высокоскоростным сотовым сетям 5-го поколения. "Сердцем" нового аппарата — Mi 10 Lite — выступит процессор Snapdragon 765G со встроенным 5G-модемом, а остужать его будет система жидкостного охлаждения LiquidCool.

Mi 10 Lite получил 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с вырезом каплевидной формы под 16-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 4160 мАч, мощную проводную зарядку (20 Вт) и четверную камеру. Какие задействуются объективы, в Xiaomi пока не говорят, но основной будет 48-мегапиксельным.

Толщина Mi 10 Lite составляет 7,98 мм, вес — 192 грамма. Покупатели смогут выбрать из белой, серой и зеленой расцветок, пишет GSMArena.

В продажу устройство поступит к началу мая. В Европе за модель с 64 ГБ встроенной памяти попросят 350 евро, с 128 ГБ — 400 евро.

Для сравнения, представленный неделю назад Nokia 8.3 5G — с таким же чипом, как у Mi 10 Lite — стоит от 600 евро. Флагманские 5G-модели Samsung, Huawei и LG с более продвинутыми процессорам обойдутся еще дороже.