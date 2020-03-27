"Арсенал" поставит статую Венгера возле стадиона "Эмирейтс"

Руководство английского футбольного клуба "Арсенал" приняло решение летом поставить возле домашнего стадиона "Эмирейтс" бронзовую статую французского специалиста Арсена Венгера, об этом сообщает издание The Athletic.

На территории "Эмирейтс" уже установлены статуи в честь тренера Герберта Чепмена и футболистов Денниса Бергкампа, Тьерри Анри и Тони Адамса.

Напомним, что Венгер проработал в "Арсенале" 22 года. В апреле 2018-го года он объявил о том, что покидает лондонский клуб. Вместе с "канонирами" француз в общей сложности завоевал 17 титулов. Сейчас наставником "Арсенал" является испанец Микель Артета.