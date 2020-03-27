Вакцина против коронавируса появится в РФ не ранее 2021 года

Готовую к применению вакцину от коронавируса COVID-19 можно ждать в РФ не ранее, чем через 11 месяцев.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что в данное время ФМБА разработала семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом и теперь предстоит отобрать наиболее эффективный.

Скворцова рассказала, что с 30 марта работу будет осуществлять Центр микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения.

Она также пояснила, что разработка вакцины будет вестись в Институте вакцин и сывороток ФМБА в Санкт-Петербурге.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицированы 585 тысяч человек, выздоровели более 131 тысячи, умерли почти 27 тысяч.

В России отмечено 1036 случаев заражения, 45 человек вылечились, 4 скончались.