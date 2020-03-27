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27 марта 202021:19

Ценовая война на рынке нефти не обрушит доллар

Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Пока не видно никаких признаков ослабления ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Ряд аналитиков предупреждают, что противостояние может затянуться. Саудовская Аравия стремится причинить боль как производителям ОПЕК, так и производителям, не входящим в ОПЕК, чтобы в перспективе восстановить свой статус стабилизирующего производителя, способного устанавливать цены.

Учитывая, что арабская страна недавно заявила, что ее «очень устраивает» нефть на уровне $30 за баррель, она вполне способна выполнить угрозу сохранить добычу на отметке 12 млн баррелей в сутки в течение года. При этом, она практически не будет увеличивать расходы, задействуя свои значительные резервы.

Учитывая это, некоторых экспертов всерьез пугает призрак краха нефтедолларовой системы, существующей несколько десятилетий. Саудовская Аравия — ключевой союзник США, на котором основана система нефтедоллара — бросила вызов США, так что крах нефтедолларовой системы может привести к массовым девальвациям в основных нефтедобывающих регионах.

Вероятно ли, что это произойдет в ближайшее время?

Нефтедоллары — это доллары, выплачиваемые нефтедобывающим странам в обмен на их нефть. Начало этой системе было положено в начале 1970-х годов, когда она пришла на смену золотому стандарту.

В последние дни Второй мировой войны в Бреттон-Вудсе состоялась встреча 44 государств-членов Союзных государств. Лидером нового глобального экономического порядка стали сравнительно молодые США, заменившие прежнего гегемона: истерзанную войной и обремененную долгами Великобританию.

На этой исторической встрече была создана международная валютная система, обеспеченная золотом. И если сначала система работала хорошо, то вскоре стали очевидны ее недостатки. Мировое предложение золота растет крайне медленно, то есть во время действия золотого стандарта сократились государственные расходы и инфляция.

Система также оказала чрезмерное давление на США в том, что касалось платежного баланса. В 1971 году стагфляция в США заставила многие страны, включая Соединенное Королевство, выкупить большую часть своих долларов за золото. 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон потряс мир, официально остановив конвертируемость долларов США в золото, фактически положив конец золотому стандарту.

Обеспокоенные дефицитом торгового баланса, вынужденным платить огромные суммы за импорт, США и Саудовская Аравия вскоре вернулись за стол переговоров. Система нефтедолларов была создана в 1973 году, когда США и Саудовская Аравия заключили сделку, согласно которой каждый баррель нефти, приобретенный в Саудовской Аравии, номинировался в долларах США.

Согласно новому соглашению, любая страна, покупавшая саудовскую нефть, могла делать это только за доллары США. В обмен США предлагали оружие и военную защиту саудовским нефтяным месторождениям от соседних стран. К 1975 году все страны ОПЕК согласились заключить с США сделки, аналогичные саудовским: установить цены на поставки нефти в долларах США в обмен на оружие и военную защиту.

Словом, нефтедолларовая система создала искусственный спрос на доллары США по всему миру. По мере роста мирового спроса на нефть расширялся и спрос на доллары США.

Переработка нефтедолларов

В 1979 году США и Саудовская Аравия договорились о Совместной комиссии США и Саудовской Аравии по экономическому сотрудничеству, в которой две страны обязались использовать исключительно нефтедоллары при заключении нефтяных контрактов. По сути, доллары США возвращались обратно в Америку.

С тех пор большинство стран-экспортеров нефти начали пропускать нефтедоллары через суверенные фонды благосостояния. Через эти фонды страны инвестируют в предприятия, не связанные с нефтью, которые снижают их зависимость от нефти. Крупнейшие переработчики нефтедолларов. Эти нефтедобывающие страны используют фонды, обеспечивая подушку безопасности, на которую можно рассчитывать в трудные времена, и которая поможет снизить волатильность в их экономиках и в мировой экономике.

Хотя у этой медали есть и оборотная сторона.

По данным BIS, 70% резервных фондов, в которые инвестирует ОПЕК, могут быть не учтены. BIS сообщает о фондах членов ОПЕК, поэтому фонды, не входящие в ОПЕК, не учитываются.

Минфин США подозревает, что неучтенные фонды связаны с инвестированием в региональные фондовые рынки, региональные фондовые рынки, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций. Некоторые могут найти свой путь на рынок США, где они инвестируются через иностранных посредников, которые невозможно отследить.

Эти скрытые нефтедоллары могут усугубить мировую волатильность из-за их огромного объема. Например, сброс американских трежерис крупным держателем приведет к резкому падению доллара — чего боялись многие во время торговой войны между США и Китаем.

Крах нефтедоллара?

Keizer Report считает, что Россия одержала верх в геополитической нефтяной игре, при этом, сильно пострадают сланцевики США и американский доллар: «… эра США, владеющей мировой резервной валютой, закончена».

Никто не сомневается в том, что американские сланцевики станут одними из первых жертв продолжающейся ценовой войны (Chevron Corp. недавно сократила добычу на Пермском месторождении на 20%). Но нельзя сказать, что ни Саудовская Аравия, ни Россия не понесут потери.

Правительство Саудовской Аравии уже объявило о введении мер жесткой экономии, включая сокращение бюджета на 2020 год на 5%. Россия, похоже, в более выгодном положении из-за низкого уровня долга и достаточных резервов фонда благосостояния, превышающих $100 млрд. Тем не менее, в этом году она вполне может столкнуться с дефицитом из-за последствий ценовой войны, не говоря уже о последствиях пандемии коронавируса.

Но что важнее, сообщения о надвигающемся крахе нефтедоллара сильно преувеличены.

США неоднократно пользовались властью нефтедоллара, чтобы укрепить свою внешнюю политику. Тем не менее, он не пострадал.

В 2014 году Россия и Иран подписали 5-летнее торговое соглашение на сумму $20 млрд, в рамках которого предполагается продажа иранской нефти и не предполагается использование нефтедолларов.

В обход санкций Вашингтона Иран и Венесуэла подписали нефтяные контракты, подразумевающие использование собственных валют, а не нефтедоллары.

Китай и Россия неоднократно призывали заменить доллар, имеющий статус мировой резервной валюты. В 2018 году Китай запустил нефтяные фьючерсы в юанях.

Тем не менее, действия этих стран не привели к падению доллара. Напротив, индекс доллара за последние годы постоянно находился на многолетних максимумах.

Судя по всему, многие сильно заблуждаются относительно важности нефти как сырьевого товара. Да, она лежит в основе мировой финансовой системы и напрямую ответственна за гегемонию доллара. Но с 1980-х годов доллар стал мировой резервной валютой, благодаря силе и динамизму экономики США.

Экспортеры принимают платежи в других сферах, но их центробанки почти всегда требуют долларов по причинам, не связанным с нефтью. Доллар США гарантирован налогоплательщиками США, это основано на десятилетиях последовательной макроэкономической политики управления.

Фактически, наибольшую угрозу гегемонии нефтедолларов несет переход к возобновляемым источникам энергии. Европа лидирует в стремлении к чистой энергии, США отстают от ЕС и Китая. Снижение потребления ископаемого топлива ослабит спрос на доллар, но не приведет к его падению, пока ему не найдут подходящую замену.

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