27 марта 202022:32 Гуля Балтаева

Театр с доставкой на дом: онлайн-трансляции популярных постановок

oteatre.info

Сегодня в свой профессиональный праздник театры наперебой транслируют спектакли. В 20:00 по московскому времени журнал "Театр" на своем сайте транслировал "Кармен" российского режиссера Дмитрия Чернякова, созданную для одного из самых знаменитых оперных фестивалей мира в Экс-ан-Провансе.

"До сих пор не могу забыть овацию, которой наградила его французская публика на премьере. "Кармен" Чернякова, на мой взгляд, один из лучших образцов психологического театра", — рассказала главред "Театра" Марина Давыдова.

Сегодня же свою версию истории про роковую цыганку бесплатно выдала Берлинская филармония. Дирижер — Даниэль Баренбойм.

Метрополитен опера показал "Зигфрида" Вагнера в постановке Робера Лепажа.

Пермский театр оперы и балета делился со всеми копродукцией, вместе с Королевской оперой Версаля представляя "Фаэтон" Люлли, музыкальную трагедию в 5 действиях с прологом.

В Большом театре — "Лебединое озеро" Юрия Григоровича со Светланой Захаровой, Денисом Родькиным и Артемием Беляковым.

Мариинский выложил концерт — открытие Мариинского-2. Дирижер — Валерий Гергиев. Среди исполнителей — Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Ольга Бородина, Екатерина Семенчук, Денис Мацуев, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Леонидас Кавакос.

В Электротеатре Станиславский — "Проза", опера Владимира Раннева. Спектакль на русском языке с английскими субтитрами транслировался во "ВКонтакте".

В Самарском театре оперы и балета — "Баядерка" в постановке Габриэлы Комлевой.

"Баядерка" же, но от Начо Дуато в Михайловском театре. Дирижер — Павел Сорокин. Главные партии исполняют Анжелина Воронцова, Виктор Лебедев, Андреа Лашшакова. Этот фильм-балет создан компанией Bel Air Media для телеканала Mezzo.

Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и сервис Okko представили три спектакля в постановке режиссера Александра Тителя: "Войну и мир" Прокофьева (дирижер — Феликс Коробов), "Хованщину" Мусоргского (дирижер — Александр Лазарев) и "Пиковую даму" Чайковского (дирижер — Александр Лазарев).

Ла Скала отвлекает от тревожных мыслей "Спящей красавицей" в постановке Рудольфа Нуреева, где в главных партиях Полина Семионова и Тимофей Андриященко.

Ковент-Гарден на странице театра в Facebook показал прокофьевских "Петю и волка". Хореограф — Мэтью Харт, дирижер — Пол Мерфи. В ролях: Сергей Полунин, Уилл Кемп, Килиан Смит.

Сейчас

20:15

Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

19:47

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

18:59

Франция продлила режим самоизоляции

18:53

Число жертв COVID-19 перевалило за 25 тысяч

17:37

Росавиация отреагировала на новость об ограничении внутренних перелетов

16:30

Вслед за британским премьером заразился министр здравоохранения

16:08

Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ТЦ и рестораны закрыты, экзамены перенесены: карантинные меры вводят по всей России

ТЦ и рестораны закрыты, экзамены перенесены: карантинные меры вводят по всей России

1 час назад
Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

2 часа назад
Рост заболевших и паники: Трамп готов принять помощь Китая

Рост заболевших и паники: Трамп готов принять помощь Китая

1 час назад
Российские войска РХБ провели эффективную дезинфекцию пансионата в пригороде Бергамо

Российские войска РХБ провели эффективную дезинфекцию пансионата в пригороде Бергамо

57 минут назад
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

3 часа назад
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации

6 часов назад
Песков разъяснил особенности следующей недели

Песков разъяснил особенности следующей недели

7 часов назад
Цены на нефть упали ниже $25 за баррель

Цены на нефть упали ниже $25 за баррель

3 часа назад
Не время отдыхать: курорты, пансионаты и санатории закрываются до июня

Не время отдыхать: курорты, пансионаты и санатории закрываются до июня

1 час назад
Санникова перезаражала свое окружение

Санникова перезаражала свое окружение

4 часа назад
Росавиация отреагировала на новость об ограничении внутренних перелетов

Росавиация отреагировала на новость об ограничении внутренних перелетов

4 часа назад
Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

Путин поручил приступить к проекту "Сила Сибири-2" в направлении Китая

7 часов назад
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

5 часов назад
Тереза Дурова посоветовала больше улыбаться

Тереза Дурова посоветовала больше улыбаться

5 часов назад
Кино по выходным: в погоне за счастьем

Кино по выходным: в погоне за счастьем

11 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Представлен самый дешевый смартфон с 5G

Представлен самый дешевый смартфон с 5G

1 час назад
Гобер, ставший первым заразившимся COVID-19 игроком НБА, вылечился от инфекции

Гобер, ставший первым заразившимся COVID-19 игроком НБА, вылечился от инфекции

1 час назад
306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

1 час назад
Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

1 час назад
Сервис Zoom поймали на отсылке данных в Facebook

Сервис Zoom поймали на отсылке данных в Facebook

2 часа назад
Минобороны РФ – НАТО: транспондер Ан-26 был включен

Минобороны РФ – НАТО: транспондер Ан-26 был включен

2 часа назад
Италия вновь обновила антирекорд по умершим

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

2 часа назад
Стало известно о поддельных тестах на коронавирус

Стало известно о поддельных тестах на коронавирус

2 часа назад
От небольшого кашля до смерти: самая молодая жертва коронавируса в Европе

От небольшого кашля до смерти: самая молодая жертва коронавируса в Европе

2 часа назад
Помпео объявил Северную Македонию 30-м членом НАТО

Помпео объявил Северную Македонию 30-м членом НАТО

2 часа назад
Карантинная неделя: что заставит пенсионеров сидеть дома?

Карантинная неделя: что заставит пенсионеров сидеть дома?

3 часа назад
Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

4 часа назад
Редко, но метко: COVID-19 может передаваться ребёнку при беременности

Редко, но метко: COVID-19 может передаваться ребёнку при беременности

4 часа назад
Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

4 часа назад
Мандзий призвали уволить за нацистский конкурс детских рисунков

Мандзий призвали уволить за нацистский конкурс детских рисунков

5 часов назад
Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

5 часов назад
Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

5 часов назад
Вслед за британским премьером заразился министр здравоохранения

Вслед за британским премьером заразился министр здравоохранения

5 часов назад
Историк-расчленитель Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

Историк-расчленитель Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

6 часов назад
ГИБДД открыла охоту на злостных должников (с конфискацией)

ГИБДД открыла охоту на злостных должников (с конфискацией)

6 часов назад
Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

8 часов назад
Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

9 часов назад
УАЗ превратил "головастика" в самосвал

УАЗ превратил "головастика" в самосвал

9 часов назад
Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

9 часов назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

13 часов назад
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

17 часов назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

26.03.2020 13:52

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку