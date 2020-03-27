Театр с доставкой на дом: онлайн-трансляции популярных постановок

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Коронавирус
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Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
- Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве
- Правительство ужесточает меры по защите от коронавируса
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Картина дня
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Песков разъяснил особенности следующей недели
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Телеканал "Россия"
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Жена Александра Буйнова скрывала, что у него рак
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Вести.Экономика
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Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
- Глава ВТО: спад экономики из-за коронавируса будет хуже, чем в 2008 году
- Дистанционная работа, отмена развлечений, поставка тестов в регионы: новый пакет мер от кабмина
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Вести.Hi-tech
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Чем обработать смартфон от коронавируса: советы "Лаборатории Касперского"
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Авто.Вести.Ru
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Все "Лады" подорожают с 1 апреля
- Российские автозаводы остановятся на неделю
- ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
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Вести в 20.00
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Карантинные меры
- Пансионаты и санатории закрываются до июня
- США возглавили список самых коронавирусных стран
Вести-Москва
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Сохранить здоровье и остановить инфекцию: в карантинную неделю лучше всего оставаться дома
- Над Серпуховом надпись "Оставайтесь дома!" вычертили в небе
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Вести.Регионы
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Воронежская область лидирует среди регионов для виртуальных экскурсий
- Врачи проходят онлайн-курсы помощи при коронавирусе
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Вести.Наука
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Коронавирус может убить 40 миллионов человек
- "Рентгеновское излучение тёмной материи" имеет другой источник
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Телеканал "Культура"
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