Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц португальского острова Мадейра.

Об этом рассказал региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос. Он подтвердил, что футболист сборной Португалии и органы здравоохранения страны находятся на постоянной связи, передает РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших превысило 509 тысяч случаев, больше 23 тысяч человек скончались.