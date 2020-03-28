Пожарным удалось локализовать пожар в хакасской степи

Крупный степной пожар удалось локализовать в Хакасии. Угрозы населенным пунктам нет.

Площадь возгорания — четыре тысячи гектаров. Очаг находится в заболоченной местности. На момент прибытия пожарных огненный фронт составлял два километра. Через час его протяженность увеличилась до восьми, сообщает "Россия 24". Пожару удалось даже перекинуться через реку.

Окончательно потушить возгорание мешают порывы ветра. Всего с огнем борются более ста человек — пожарным помогают добровольцы.