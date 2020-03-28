Коронавирус способствует развитию онлайн-форм обучения

Во Владивостоке опустели учебные заведения. Теперь педагоги передают знания и проверяют успеваемость в Интернете.

Пустой снаружи, пустой внутри. Кажется, что жизнь в Дальневосточном федеральном университете полностью остановилась, однако это не так. Учебный процесс целиком и полностью ушел в Интернет.

Большинство аудиторий пусты, но не все. В этой, например, студенты на время поменялись ролями с преподавателями. Теперь молодые учат старших. Переходу в онлайн-образование. Конечно же, с масками, в окружении санитайзеров и очистителей воздуха.

Вообще, федеральный вуз активно использует формат электронного обучения с 2018 года. Это и онлайн-курсы других университетов, а также огромное число презентаций собственных разработок. Для тех же, кто привык учить студентов по старинке, создан корпус волонтеров — всего 70 человек. Они помогают с настройкой и использованием онлайн-среды, решают возникающие IT-проблемы.

Сейчас университет, как в обороне. Вахта на входе — последний рубеж, за который можно пройти только по спецпропускам. Это либо обслуживающий персонал, либо единицы преподавателей, кто не нашел возможность работы в онлайн-режиме из дома.

Вот так проходят лекции по китайскому. На связи студенты IV курса — все по домам, всем в мае сдавать экзамены. В видеоцентре вуза идет сьемка лекций. Причем студенты могут подключаться и участвовать в вебинарах. После все это можно увидеть на официальном университетском видеоканале.

IT-специалисты сейчас следят за процессом едва ли не круглосуточно. Главное, что удалось сделать — добиться мягкого перехода от классической системы в онлайновую, так что учебный процесс продолжается.