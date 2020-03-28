Коронавирус заставил весь мир уйти на карантин

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 600 тысячам человек. Лидируют – США. Там больных уже больше 105 тысяч. Китай только на третьем месте. Страны по всему миру предпринимают экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Этой ночью огни Эйфелевой башни зажигались исключительно для граждан Франции. Призыв на памятнике достопримечательности один – "Оставайтесь дома". Только так можно сдержать распространение коронавируса. Франция, по всей видимости, идет по сценарию Италии.

"В завершение первых десяти дней карантина стало ясно, что мы находимся в самом начале эпидемической волны. Она уже несколько дней накрывает восток страны. Она прибывает в Париж и пригороды, и в северные регионы. Вот почему по договоренности с президентом республики я объявляю о продлении карантина еще на две недели, то есть до среды 15 апреля. Этот срок может быть вновь продлен, если потребует санитарная обстановка", — заявил премьер-министр Эдуар Филипп.

На аналогичные меры решили пойти и в Берлине — карантин продлили как минимум до Пасхи. Сельхозработники уже просчитывают убытки. Из-за закрытия границ на дешевую рабочую силу из Болгарии и Польши рассчитывать не приходится.

Продлевает карантин и Бельгия. Пока только до середины апреля, но в правительстве уже поговаривают, что ограничительные меры будут действовать до мая. Мотивировать граждан остаться дома будут в том числе и штрафами.



"Те, кто не соблюдает правила, будут наказаны. Я хочу очень четко заявить, что они будут подвергаться санкциям. Будет введена система немедленных штрафов. Мы больше не находимся в фазе профилактики. Соблюдение этих правил имеет основополагающее значение", — заявил премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.



Об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом объявила Анкара. Турция полностью прекращает международное авиасообщение, на междугородние поездки внутри страны теперь необходимо получение разрешения у губернаторов. Парки закрывают. Штат как в частном, так и в государственном секторе переводят на удаленную работу. Кабмин не исключение.



"Эпидемия не застала нас врасплох. У нас нет проблем с продуктами и лекарствами, а также с тестами, перчатками, масками. Их мы сами производим. Есть те, кто пытается продавать товары на черном рынке, мы боремся с этим. В Турции достаточно мест в реанимации. Мы продолжаем руководить государством посредством телеконференций, каждый понедельник в таком режиме будем проводить совещания кабмина", — заявил президент Эрдоган.

Между тем в США, которые по количеству заболевших коронавирусом уже опередили даже Китай, всерьез задумываются о том, чтобы заняться отправкой аппаратов для искусственной вентиляции легких. Ранее к их изготовлению присоединились даже те компании, которые к медицине отношения не имеют, в частности более тысячи аппаратов ИВЛ в больницы Калифорнии поставил концерн Илона Маска. По мнению президента, Штаты вполне могут себе позволить от части аппаратов избавиться.



"И я думаю, честно говоря, что есть большой шанс, что нам не понадобится так много аппаратов искусственной вентиляции легких. Но знаете что? Есть много других людей, которые будут нуждаться в них. У нас есть страны по всему миру, которые являются нашими друзьями, и мы будем им помогать. Мы в состоянии делать то, что другие страны не могут. Мы можем сделать более ста тысяч аппаратов ИВЛ довольно быстро. Так что мы можем их сделать, а если они нам не нужны, то мы можем помочь Италии и Великобритании", — сказал Дональд Трамп.



С трудностями по приобретению аппаратов ИВЛ уже столкнулась Сербия. Как заявил президент страны Александр Вучич, на мировом рынке медтехники сейчас происходит настоящий грабеж — поставщики разрывают уже подписанные договоры, возвращают авансы и продают аппараты ИВЛ попросту тем, кто предложит больше денег.