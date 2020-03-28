Одноклубник Смолова нарушил карантин

Датский полузащитник "Сельты" Пионе Систо заплатит большой денежный штраф за нарушение введенного в Испании карантина. Футболист вопреки правилам покинул город.

Систо самовольно выехал из испанского Виго, где базируется "Сельта", в столицу Дании Копенгаген. Футболист сборной Дании отправился в путь на своем автомобиле. Дорога займет 27 часов. Уже в пути одноклубник Смолова получил сообщение о нарушении режима карантина.

Теперь датскому футболисту грозит серьезное наказание. Возможно Систо будет оштрафован на большую сумму. В текущем чемпионате Пионе выходил на поле в 21 матче и забил 4 мяча.