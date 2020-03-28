Ребенка, пострадавшего при взрыве газа в Магнитогорске, везут в ожоговый центр

Малыша, пострадавшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске, удалось стабилизировать. Его готовят для перевода в ожоговый центр в Челябинске, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа и последовавшем за ним пожаре в пятиэтажке на улице Доменщиков, 19. Прибывшие на место пожарные смогли быстро локализовать, а потом потушить пламя.

Погибли два человека. С обширными ожогами в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован полуторогодовалый ребенок, также с травмами средней тяжести попал в больницу мужчина 1963 года рождения.

Полицейские задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва. По данному факту следователями СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.