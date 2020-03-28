США занимают первое место в мире по числу инфицированных COVID-19

Власти США потребовали от General Motors ускорить создание аппаратов искусственной вентиляции легких. Президент страны обвинил компанию в пустой трате времени.

При этом, в самом концерне объявили, что начнут производство в ближайшие недели. Соединенные Штаты сейчас занимают первое место в мире по числу инфицированных. Подтвержденных случаев заражения в стране свыше 100 тысяч, сообщает "Россия 24".

Во всем мире эта цифра приблизилась к шестистам тысячам. На втором месте — Италия. При этом, Аппенины лидируют по числу жертв коронавируса. Страны принимают экстренные меры по борьбе с распространением COVID-19.

Медицинский центр Университета Раша в американском Чикаго превратил свой вестибюль в отделение неотложной помощи. Там будут принимать больных с незначительными симптомами. Это позволит освободить места в главном отделении.

Правительство Чили гарантировало для уязвимых слоев населения ряд мер поддержки, в том числе бесплатный интернет. Бразилия продолжает вводить ограничения. Временно приостановлено авиасообщение. Коснется нововведение не только прибывающих в Бразилию, но и тех, кто следует через ее аэропорты транзитом. Запрет будет действовать 30 дней.

В эпицентре распространения коронавируса — китайском Ухане — тем временем 28 марта частично возобновят транспортное сообщение. После двух месяцев изоляции заработал метрополитен. На станциях установлены приборы для измерения температуры, а пассажиры должны сидеть на расстоянии друг от друга. При этом, выехать из города жители смогут только 8 апреля.