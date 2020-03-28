Тема:

Коронавирус 39 минут назад

28 марта 202009:45

Более 20 тысяч возвращающихся россиян могут привезти с собой коронавирус

AP Images

Более 20 тысяч россиян, возвращающихся на родину, могут привезти коронавирус, поэтому их нужно изолировать, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2 академик Виктор Малеев.

Есть надежда, что вирус не сильно распространится, потому что люди будут проходить через один пропускной пункт. Но они все равно потенциально опасны, и нужно быть предельно осторожными.

Но в целом приостановка авиасообщения должна притормозить распространение вируса, передает РИА Новости

Согласно данным Wolrdometers, число зараженных коронавирусом в мире приближается к 600 тысячам. Погибли уже больше 27 тысяч человек. Первенство по количеству заболевших теперь у Соединенных Штатов — более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что число инфицированных пополнил британский премьер Борис Джонсон и министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Оба чувствуют себя неплохо, самоизолировались и работают из дома, сообщает.

Ранее по теме

Сейчас

06:37

Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве

06:15

Украина закрыла государственную границу

00:51

В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

23:37

У фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

22:45

Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

20:15

Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

19:47

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Украина закрыла государственную границу

Украина закрыла государственную границу

4 часа назад
Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве

Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве

3 часа назад
На Камчатке будут применены меры к не соблюдающим карантин туристам

На Камчатке будут применены меры к не соблюдающим карантин туристам

7 часов назад
В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

9 часов назад
Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

6 часов назад
США предпринимают беспрецедентные меры для поддержки экономики

США предпринимают беспрецедентные меры для поддержки экономики

4 часа назад
Роспотребнадзор напоминил о мерах профилактики коронавируса среди детей

Роспотребнадзор напоминил о мерах профилактики коронавируса среди детей

5 часов назад
Спецпоезд везет из Киева в Москву более 700 россиян

Спецпоезд везет из Киева в Москву более 700 россиян

5 часов назад
Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

8 часов назад
Премьер-министр Эстонии на русском языке призвал граждан к ответственности

Премьер-министр Эстонии на русском языке призвал граждан к ответственности

10 часов назад
Тереза Дурова посоветовала больше улыбаться

Тереза Дурова посоветовала больше улыбаться

17 часов назад
Кино по выходным: в погоне за счастьем

Кино по выходным: в погоне за счастьем

23 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

Расследование Эдуарда Петрова. Ликвидация клуба извращенцев

4 часа назад
449
Трамп пообещал помочь с аппаратами ИВЛ всем своим европейским "друзьям"

Трамп пообещал помочь с аппаратами ИВЛ всем своим европейским "друзьям"

7 часов назад
У фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

У фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус не подтвердился

10 часов назад
Десятки сервисов и услуг: портал "Все.онлайн" — помощник в "карантинном" мире

Десятки сервисов и услуг: портал "Все.онлайн" — помощник в "карантинном" мире

11 часов назад
На американском круизном лайнере от коронавируса умерли 4 человека

На американском круизном лайнере от коронавируса умерли 4 человека

11 часов назад
Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

Ушел из жизни режиссер Владимир Любомудров

11 часов назад
Коронавирус разъединил Евросоюз: границы закрыты, денег нет, а заболевших все больше

Коронавирус разъединил Евросоюз: границы закрыты, денег нет, а заболевших все больше

11 часов назад
Театр с доставкой на дом: онлайн-трансляции популярных постановок

Театр с доставкой на дом: онлайн-трансляции популярных постановок

11 часов назад
В МИД назвали окончательный срок подачи данных для возвращения в Россию

В МИД назвали окончательный срок подачи данных для возвращения в Россию

12 часов назад
Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод "Сила Сибири-2"

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод "Сила Сибири-2"

12 часов назад
Российские войска РХБ провели эффективную дезинфекцию пансионата в пригороде Бергамо

Российские войска РХБ провели эффективную дезинфекцию пансионата в пригороде Бергамо

12 часов назад
Рост заболевших и паники: Трамп готов принять помощь Китая

Рост заболевших и паники: Трамп готов принять помощь Китая

13 часов назад
ТЦ и рестораны закрыты, экзамены перенесены: карантинные меры вводят по всей России

ТЦ и рестораны закрыты, экзамены перенесены: карантинные меры вводят по всей России

13 часов назад
Представлен самый дешевый смартфон с 5G

Представлен самый дешевый смартфон с 5G

13 часов назад
Гобер, ставший первым заразившимся COVID-19 игроком НБА, вылечился от инфекции

Гобер, ставший первым заразившимся COVID-19 игроком НБА, вылечился от инфекции

13 часов назад
Не время отдыхать: курорты, пансионаты и санатории закрываются до июня

Не время отдыхать: курорты, пансионаты и санатории закрываются до июня

13 часов назад
306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

306 км/ч на Bentley: все что нужно знать о супервнедорожнике за 26 млн рублей

13 часов назад
Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

Ноутбуки с собственными процессорами Apple выйдут в 2021 году

13 часов назад
От небольшого кашля до смерти: самая молодая жертва коронавируса в Европе

От небольшого кашля до смерти: самая молодая жертва коронавируса в Европе

14 часов назад
Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

14 часов назад
Цены на нефть упали ниже $25 за баррель

Цены на нефть упали ниже $25 за баррель

15 часов назад
Карантинная неделя: что заставит пенсионеров сидеть дома?

Карантинная неделя: что заставит пенсионеров сидеть дома?

15 часов назад
Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

15 часов назад
Редко, но метко: COVID-19 может передаваться ребёнку при беременности

Редко, но метко: COVID-19 может передаваться ребёнку при беременности

15 часов назад
Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

Взять Hyundai по онлайн-подписке теперь можно еще 6 городах России

16 часов назад
Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

17 часов назад
Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

Уязвимость в iOS оставляет VPN-трафик открытым

17 часов назад
Историк-расчленитель Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

Историк-расчленитель Соколов просил о домашнем аресте, но ему продлили обычный

17 часов назад
Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

Ксения Георгиади в Греции не умирала, но стала жертвой альфонса

19 часов назад
УАЗ превратил "головастика" в самосвал

УАЗ превратил "головастика" в самосвал

21 час назад
"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

27.03.2020 08:51
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

27.03.2020 05:32
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

26.03.2020 13:52

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку