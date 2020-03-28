Более 20 тысяч возвращающихся россиян могут привезти с собой коронавирус

Более 20 тысяч россиян, возвращающихся на родину, могут привезти коронавирус, поэтому их нужно изолировать, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2 академик Виктор Малеев.

Есть надежда, что вирус не сильно распространится, потому что люди будут проходить через один пропускной пункт. Но они все равно потенциально опасны, и нужно быть предельно осторожными.

Но в целом приостановка авиасообщения должна притормозить распространение вируса, передает РИА Новости

Согласно данным Wolrdometers, число зараженных коронавирусом в мире приближается к 600 тысячам. Погибли уже больше 27 тысяч человек. Первенство по количеству заболевших теперь у Соединенных Штатов — более 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что число инфицированных пополнил британский премьер Борис Джонсон и министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Оба чувствуют себя неплохо, самоизолировались и работают из дома, сообщает.