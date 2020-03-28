Дудинский порт закрылся на карантин

В Красноярском крае порт в Дудинке закрыл морское сообщение с Европой. Грузовые суда по Северному морскому пути ходят только в Мурманск и Архангельск. Да и в самом порту меры безопасности повышены.

Директор Дудинского порта руководит работой транспортного предприятия из ситуационного центра. Все совещания — в режиме телефонных и видеоконференций. На удаленку уже переведена часть сотрудников. Исключение — те, кто задействован в "горячем цеху". На перегрузочных комплексах работа кипит круглосуточно. Санитарные меры усилены.

Об эффективности повышенных мер безопасности на транспорте говорят факты. На Таймыре не зарегистрирован ни один случай коронавирусной инфекции. Вероятность завезти возбудителя пандемии на север Красноярского края по реке существенно снижена, уверяют портовики.

"Ни одного судна из Европы к нам не прибывает и ближайшие полтора месяца не планируется прибытие. Мы ни одного судна не отправляем в Европу, все наши суда курсируют между Мурманском, Архангельском и Дудинкой", — говорит директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков.

На следующей неделе производственные подразделения Дудинского порта продолжат свою работу в штатном режиме. Указ президента о нерабочих днях не распространяется на предприятия жизнеобеспечения. Тем более, на Таймыре началась подготовка к паводку.

В этом году ледоход в заполярной столице ждут раньше обычных сроков. Енисей может сбросить ледовый панцирь уже в конце мая.