Премьер утвердил список редких заболеваний, лекарства от которых оплачивает бюджет

Список орфанных заболеваний, входящих в программу высокозатратных нозологий (при которых жизненно необходимые дорогие лекарства закупаются за счет федерального бюджета), будет расширен. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В такой список входят 14 заболеваний: болезнь Гоше, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI), муковисцидоз, гипофизарный нанизм, гемофилия, рассеянный склероз, злокачественные новообразования кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей, гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов (II, VII, X) Стюарта-Прауэра.

Лекарства для еще 17 заболеваний оплачиваются из региональных бюджетов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о постановлении, которое регламентирует правила ввоза и выдачи незарегистрированных в России лекарств. Эти лекарственные препараты должны с апреля поступать нуждающимся пациентам.

Глава российского правительства считает, что необходимо наладить выпуск таких медпрепаратов и в самой России. Мишустин дал распоряжение в постоянном режиме контролировать министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Прежде всего речь идет о лекарствах для лечения орфанных заболеваний. Закон о ввозе незарегистриованных лекарств вступил в силу с 1 марта 2020 года.