От коронавируса скончался четвертый россиянин

Скончался еще один пациент, у которого ранее был выявлен коронавирус. Это житель Оренбуржья, который вернулся из поездки по нескольким странам Европы, где скорее всего и был инфицирован. Пациенту было 57 лет, он страдал несколькими хроническими заболеваниями, уточнила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на интернет-брифинге.

Со 2 по 14 марта мужчина путешествовал по Франции, Испании, Турции. Он прилетел в аэропорт Самары, после чего добрался на машине до Бузулука. Когда почувствовал себя плохо, то обратился в больницу и был госпитализирован. После ухудшения состояния мужчину перевезли из Бузулука в Оренбург и перевели на режим искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, смерть наступила в субботу утром.

Савинова отметила, что в регионе зарегистрировано четыре случая коронавируса, в том числе у жителя Бузулука, а также контактировавшего с ним ребенка. Кроме того, COVID-19 подтвержден у двоих взрослых 67 и 40 лет, которые также вернулись из-за границы. Эти два пациента с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик с коронавирусом здоров.