Набиль Фкир не собирается покидать "Бетис"

Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир решил остаться в испанском "Бетисе", несмотря на имеющийся интерес со стороны нескольких клубов. 26-летнего чемпиона мира хотел бы видеть в своих рядах "Милан", "Реал" и "Арсенал".

Сам футболист доволен тем, как складывается его карьера в испанском клубе и не собирается покидать "Бетис". Во всяком случае, во время летнего трансферного окна Набиль не хочет никуда переходить. В текущем сезоне французский легионер сыграл 22 встречи, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Летом 2019 года Набиль Фекир был приобретен "Бетисом" у "Лиона" за 20 миллионов евро. Клуб из Севильи может продать полузащитника не менее, чем за 40 миллионов. 20% от сделки поступит на счет "Лиона".