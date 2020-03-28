Москва сохранит бесплатный проезд для медиков старше 65 лет

На время нерабочей недели в Москве сохранится льготный проезд на транспорте для врачей старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее стало известно, что временно блокируются социальные проездные, дающие право на бесплатный проезд. Эта мера предпринята с целью сокращения количества пассажиров в общественном транспорте. Однако для работников системы здравоохранения старше 65 лет действие социальной карты москвича сохраняется. База врачей уже передана в ГУП города Москвы "Московский социальный регистр", который занимается оформлением социальных карт, уточняется в сообщении.

С 28 марта по 5 апреля в Москве и Московской области объявлена нерабочая неделя. Жителям рекомендовано находиться дома. Закрыты все развлекательные учреждения, кафе и рестораны, музеи, торговые центры, стоматологические клиники и спортивные учреждения, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение.