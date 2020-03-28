Москву обработают дезинфицирующими растворами

Москву обработают дезинфицирующими средствами для предотвращения распространения коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Обработке подвергнутся проезжая часть, тротуары, межквартальные проезды, дворовые территории, остекленные пешеходные путепроводы и подземные переходы.

По словам заммэра, в жилых домах теперь чаще проводят влажную оборку. Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.

Согласно данным Wolrdometers, число зараженных коронавирусом в мире приближается к 600 тысячам. Погибли уже больше 27 тысяч человек. Первенство по количеству заболевших теперь у Соединенных Штатов — более 100 тысяч человек.