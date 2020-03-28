Быстрый и ловкий: найден один из последних хищных динозавров Земли

Палеонтологи описали новый вид хищных динозавров. Быстрый и ловкий охотник, вероятно, справлявшийся с добычей в несколько раз больше себя, обитал на планете в период, предшествовавший вымиранию ужасных ящеров.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Окаменелости древнего существа были обнаружены в 2008 году в США. Последующие годы ушли у учёных на то, чтобы аккуратно извлечь из земли двадцать разрозненных костей и тщательно их изучить. Из небольших фрагментов, которые мало о чём могли бы поведать неспециалисту, эксперты собрали портрет мезозойского хищника.

Прежде всего они заключили, что особь принадлежала к новому для палеонтологии виду. Ему дали название Dineobellator notohesperus, то есть "воин навахо с юго-запада". (Американские учёные часто дают новым видам названия в честь коренных обитателей мест, где были сделаны открытия.) Животное прозвали "воином" не просто так: у существа явно не было недостатка в бойцовских качествах.

Исследователи идентифицировали рептилию как представителя дромеозавридов. Это семейство небольших хищных динозавров. К нему принадлежат, например, велоцирапторы, прославившиеся благодаря "Парку юрского периода". (Впрочем, кинематографисты очень вольно передали облик этих существ и сильно преувеличили их размеры. На самом деле велоцирапторы были величиной с большую собаку).

D. notohesperus тоже не был великаном: около метра в высоту и около двух метров в длину. Но палеонтологи полагают, что стая таких охотников легко убивала жертву в несколько раз большего размера.

Кости передних конечностей говорят о том, что у хищника были сильные "руки" с крупными когтями. Возможно, ими он ловил мелкую добычу, включая птиц и небольших рептилий. Когти также могли использоваться наряду с зубами как орудие атаки на крупных животных.

Особого внимания заслуживает хвост доисторического охотника. У большинства дромеозавридов этот орган имел "жёсткую конструкцию" и был почти неподвижным. D. notohesperus тоже, вероятно, держал хвост трубой, но в отличие от сородичей он мог им вертеть.

"Вспомните, что происходит с кошачьим хвостом во время бега, - объясняет первый автор статьи Стивен Ясинский (Steven Jasinski) из Пенсильванского университета. - Хотя сам хвост остаётся прямым, он постоянно поворачивается, когда животное меняет направление. Жёсткий хвост, который очень подвижен у основания, обеспечивает повышенную манёвренность и [возможность] изменения направления".

Другими словами, хищник, похоже, использовал хвост при беге как руль.

Выступы на костях предплечья навели палеонтологов на мысль, что здесь у динозавра располагались перья. Вообще, накапливается всё больше данных, заставляющих специалистов предполагать, что все дромеозавриды имели перья.

Также исследователи обнаружили на рёбрах "воина" следы заживших ран. Повреждения были найдены и на когтях. Возможно, причиной стали драки между особями.

Возраст останков составляет 67 миллионов лет. То есть D. notohesperus был одним из последних динозавров, обитавших на планете. Напомним, что, вопреки расхожему мнению о внезапном катастрофическом вымирании, эти рептилии покидали Землю постепенно. К моменту падения знаменитого астероида их оставались считанные виды.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о динозавре с оружием в лапах. Рассказывали мы и о том, как хищные ящеры превратились в странных насекомоядных существ.