В Красноярском крае горят 70 гектаров сухостоя

В Минусинском районе Красноярского края в субботу загорелась сухая растительность. Как сообщили ТАСС в МЧС, огонь охватил 700 тысяч квадратных метров (70 га).

На борьбу с пожаром повышенной сложности брошены 56 человек и 22 единицы техники. Предварительно, сухостой загорелся из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Пострадавших при пожаре нет.