Большинство жителей Японии поддержали перенос Олимпиады

Решение МОК перенести Олимпийские игры на 2021 год нашло поддержку у жителей Японии. Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, но была перенесена на лето 2021 из-за пандемии коронавируса.

В Японии был агентством Киодо проведен социологический опрос жителей. 78,7% японцев сочли правильным решение о годичной отсрочке Олимпиады, сообщает ТАСС. Еще 11% респондентов считают, что Игры стоило бы отложить на два года.

Решение о переносе Игр на лето 2021 года было принято во время разговора президента МОК Томаса Баха, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори 24 марта. Также отложены на год и летние Паралимпийские игры.