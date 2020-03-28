В Коммунарку за сутки госпитализировали 27 человек с коронавирусом

В московскую Коммунарку, которая специализируется на лечении больных с коронавирусом, за сутки поступили 27 пациентов, передает канал "Россия 24". Главврач Денис Проценко сообщил, что на лечении находятся 326 человек. Выписаны 70.

Положительные тесты на COVID-19 получили 97 больных. 12 человек помещены в отделение интенсивной терапии. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось о смерти четвертого пациента с коронавирусом в России. Это житель Оренбуржья, который вернулся из поездки по нескольким странам Европы, где скорее всего и был инфицирован. Пациенту было 57 лет, он страдал несколькими хроническими заболеваниями