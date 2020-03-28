В Москву прибыл спецпоезд из Киева

В столицу России прибыл поезд №906/905 из Киева. Специальный состав курсирует между Москвой и Киевом, перевозя на родину граждан России и Украины. Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Состав идет без остановок, а пассажиры помимо пограничного и таможенного досмотра проходят медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

В Киев поезд оправится в субботу 19:35, а придет в воскресенье в 07:32.

Украина закрыла свою госграницу с полуночи 28 марта. Власти страны таким образом пытаются помешать распространению коронавируса COVID-19.