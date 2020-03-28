В Токио зафиксирован рекордный прирост заболевших

В Токио отмечен очередной самой большой суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По сообщению телеканал NHK, диагноз поставлен более чем 50 пациентам. До этого суточный прирост составлял порядка 40 человек с подтвержденным диагнозом.

В масштабах страны за сутки выявлены свыше 60 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев заболевания составляет 1585 человек без учета 712 человек, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess.

Больше всего инфицированных находится в Токио — 349 человек. На втором месте Осака — 176 человек, на третьем остров Хоккайдо — 171.

В Японии от последствий заражения коронавирусом скончались 53 человека, еще 10 скончавшихся – бывшие пассажиры Diamond Princess.

Ранее власти Японии совместно с Международным олимпийским комитетом договорились о переносе даты проведения Олимпиады.

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 600 тысяч человек, зафиксировано более 27 тысяч смертельных исходов.