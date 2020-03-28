Ученый заявил, что не человечество приспособится к коронавирусу, а наоборот

Новый коронавирус приспособится к человеку, считает заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ профессор Михаил Щелканов. Чрезмерная вирулентность плоха в первую очередь для него самого. Пройдет время, и в популяции отберутся варианты с селективным преимуществом, которые вызывают более мягкие варианты заболевания.

Не человечество будет приспосабливаться к вирусу, а вирус к человечеству, подтвердил ученый. По его словам, нет научно обоснованных подтверждений корреляции вируса с этносом. А вот дети до 12 лет болеют мягче и реже.

Щелканов добавил, что новый тип коронавируса не могли завезти в КНР намеренно, так как он — природно-очаговый и может циркулировать без участия человека

Сейчас Россия принимает достаточные меры для борьбы с карантином, но каждый человек должен осознавать свою ответственность, передает РИА Новости.

Согласно данным Wolrdometers, число зараженных коронавирусом в мире превысило 600 тысяч. Погибли уже больше 27 тысяч человек. Первенство по количеству заболевших теперь у Соединенных Штатов — более 100 тысяч человек.