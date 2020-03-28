Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России

В России за сутки выявили 228 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных на субботу — 1264 человек в 62 регионах.

Как рассказали ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, выздоровели на данный момент 49 пациентов.

Четыре россиянина умерли в результате заболевания, вызванного новым типом вируса.

В Подмосковье два пациента благополучно вылечились от коронавируса. Заболевание протекало в легкой форме. Всего в области зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в Подмосковье режим повышенной готовности.

Информационные и развлекательные ресурсы по теме:

ВСЕ.ОНЛАЙН

стопкоронавирус