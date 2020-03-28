В Непале самолет, перевозивший пробы на коронавирус, не долетел до аэропорта

В субботу, 28 марта, в районе аэропорта города Непалгандж на юго-западе Непала совершил жесткую посадку двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолет Harbin Y-12E китайского производства.

Как сообщает издание Aviation Nepal, воздушное судно выполняло рейс из Катманду. Самолет был арендован местным правительством для выполнения операции по сбору проб на коронавирус в отдаленных регионах страны.

По неустановленной пока причине экипаж не сумел приземлиться на взлетно-посадочной полосе и сел неподалеку от нее на пересеченной местности.

В самолет находились два пилота, бортпроводник и врач с запасом медикаментов, который и должен был провести тестирование на COVID-19.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.