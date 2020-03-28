Футболисты "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты

Игроки чемпиона Италии "Ювентуса" согласились на снижение зарплаты в пользу сотрудников клуба. Эта мера поможет клубу облегчить финансовое бремя в период пандемии коронавируса.

С призывом к товарищам обратился капитан "Юве" Джорджо Кьеллини. Идею поддержало руководство клуба, а также Криштиану Роналду, Джанлуиджи Буффон, Леонардо Бонуччи и другие футболисты.

Зарплата Криштиану Роналду уменьшится на 4 миллиона евро. Раньше португалец получал 31 миллион в год.