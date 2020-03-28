Захарова пофантазировала на тему внезапных выходных

Необходимо провести нерабочую неделю с пользой, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она опубликовала шутливые рекомендации и назвала нерабочую неделю, ранее объявленную президентом России с 28 марта по 5 апреля, "прекрасной возможностью провести это время с пользой".

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса предстоящая неделя объявлена в стране нерабочей. Закрываются торговые центры, развлекательные и спортивные объекты. Работать будут только органы государственной власти, продуктовые и зоомагазины, аптеки и клиники. Россиянам рекомендовано оставаться дома или на даче.

По признанию Захаровой, если бы у нее появилась возможность провести неделю дома, то она бы в первую очередь выспалась, а затем занялась бы чтением книг, или приготовлением экзотических блюд, или рукоделием, сделала бы уборку дома или занялась рассадой накануне дачного сезона. Она обратила внимание, что многие россияне, которые продолжать работать либо на своих местах, либо удаленно, "мечтают оказаться на вашем месте".

По последним данным портала Worldometers, количество заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 602 тысячи человек, зафиксировано более 27 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.