Новая система диагностики COVID-19 зарегистрирована, скоро начнется выпуск

В Новосибирске зарегистрировали новый высокочувствительный тест для определения заражения коронавирусом COVID-19. Система выдает результат через полтора часа, а чувствительность минус 10 во второй степени.

С понедельника запланировано производство по тысяче наборов теста в неделю. Так как каждый набор содержит необходимое для 100 анализов, то за семь дней можно будет проверить 100 тысяч человек.

Ожидается увеличение производства наборов до 2000 в неделю, пишет сайт стопкоронавирус.рф.