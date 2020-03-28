Чумная колонна стала местом паломничества и молитв

Чумная колонна в австрийской столице вновь стала местом поклонения у верующих. У мраморной колонны на улице Грабен в Вене вновь появились зажженные свечи, верующие молятся о спасении от распространения нового коронавируса, сообщает ТАСС.

Колонна святой Троицы была возведена в центре Вены в 1692 году в память о жертвах эпидемии чумы, свирепствовавшей в 1678–1679 годах. Тогда в столице империи Габсбургов во время правления Леопольда I скончались более 76 тысяч человек — Вена стояла на перекрестье торговых путей между Востоком и Западом и больше других городов страдала от вспышек заразных заболеваний.

Сейчас из-за распространения пандемии коронавируса австрийцы обязаны соблюдать дистанцию друг от друга в один метр и не собираться компаниями больше пяти человек. Однако венцы несут к колонне детские рисунки, молитвы, свечи и цветы.

В Австрии, по последним данным портала Worldometers, число жертв коронавируса достигло 68 человек, 7712 числятся зараженными. До 13 апреля в стране запрещены массовые мероприятия, спортивные состязания, закрыты школы и вузы, музеи, магазины, рестораны и кафе. Работают только продуктовые супермаркеты, аптеки, банки, почты, заправки и автомастерские. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости.