Кабмин прокомментировал новости об ограничении пассажирских перевозок

Кабмин не может подтвердить или опровергнуть сообщение о возможном ограничении пассажирских перевозок внутри страны, заявил пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков.

Причиной подобных ограничений называется коронавирус, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что кабмин рассматривает возможность ограничить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки по России. В Росавиации заявили, что инициатив по ограничению перевозок от ведомства не выдвигалось.

С 27 марта Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми россиян возвращают домой по спискам, сформированным Министерством иностранных дел РФ. Также продолжают совершаться полеты, связанные с грузовыми, почтовыми, санитарными и гуманитарными перевозками.