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Коронавирус 3 минуты назад

28 марта 202013:19

Собянин поблагодарил медиков и их помощников

EPA

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил за самоотверженный труд медиков, студентов медицинских вузов, а также волонтеров.

"Всегда с огромным уважением относился к работе медиков, а сейчас просто восхищаюсь", — признался Собянин, слова которого приводит ТАСС.

Мэр отметил, что сейчас все медработники, от санитаров до главных врачей больниц, работают сверхурочно, поликлиники усилили выездную службу. Сообщество медсестер Москвы предложило свою помощь клинике в Коммунарке, где лечится больше всего заболевших коронавирусом.

По его словам, первыми на помощь приходят бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют в больницы пациентов с подозрением на коронавирус. Сall-центр дает рекомендации по телефону, аналитический штаб определяет людей с высоким риском заражения.

Собянин указал, что нагрузка на московское здравоохранение выросла в разы, поэтому попросил граждан прислушаться к просьбе врачей и оставаться дома.

Между тем в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что работникам системы здравоохранения столицы (кроме сотрудников стоматологических клиник) старше 65 лет сохранят льготы на проезд в общественном транспорте. Базу врачей передали в ГУП "Московский социальный регистр", который занимается оформлением социальных карт.

Последние данные о заражении коронавирусом в мире публикует ресурс Worldometers. Российское правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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