В Москве - температурный рекорд и трехкратное загрязнение воздуха

В Москве побит температурный рекорд 2007 года для дня 28 марта. В полдень главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру 16,3 градуса выше нуля. В 2007 году в этот день в столице потеплело до 15,3 градуса.

В этот раз температура в Москве может повыситься до 17-18 градусов, так что окончательное значение температурного рекорда будет известно к концу дня, рассказали "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. Дневные температурные максимумы в Москве с начала марта обновляются уже в пятый раз. Ранее прежние рекорды тепла были обновлены 7, 8, 9 и 26 марта.

В целом, по предварительной оценке метеорологов, температура в Москве в нынешнем марте на 6-7 градусов выше климатической нормы. Однако уже в понедельник, 30 марта, прогнозируются резкое похолодание, мокрый снег и порывистый ветер, местами возможна метель. Дневная температура воздуха может не превысить плюс 1 градуса.

На фоне нынешнего потепления в Москве сложились неблагоприятные условия для рассеивания в воздухе вредных веществ. В ночь на 28 марта Мосэкомониторинг зафиксировал уровень загрязнений воздуха в столице в три раза выше нормы, передает ТАСС. В частности, практически на всех станциях мониторинга в столице зафиксировано превышение порога по сероводороду.

В ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе сохранятся. Ночью возможен рост уровня загрязнения, а в отдельных районах вероятно появление запахов. Во второй половине дня воскресенья, 29 марта, прогнозируется улучшение условий рассеивания и снижение концентрации загрязняющих веществ.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков ранее заявил, что экологи советуют провести эти выходные дома из-за антициклона, способного стать причиной повышения уровня загрязнения воздуха. Прежде всего эта рекомендация касается людей, страдающих аллергией и заболеваниями органов дыхания.