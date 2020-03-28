В "Валенсии" вирус выявлен у 25 человек. Черышев избежал заражения

"Валенсия" сильнее остальных клубов испанской Ла Лиги пострадала от пандемии коронавируса. Заразились 10 игроков и 15 представителей персонала.

Согласно информации газеты Marca, вирус COVID-19 был обнаружен у десяти футболистов. Среди них Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Гайя. Имена остальных игроков не сообщаются.

Выступающий за "Валенсию" полузащитник сборной России Денис Черышев не входит в число заразившихся. Это подтвердил отец футболиста, известный футболист и тренер Дмитрий Черышев. " У Дениса все хорошо, отлично. Он тренируется в домашних условиях, выполняет задания, которые клуб раздал игрокам на время карантина. Он не болеет коронавирусом", — приводит слова Черышева-старшего "Спорт-Экспресс".